Zezé fará show sem Luciano nesta sexta-feira

CURITIBA - Os produtores do show de Zezé Di Camargo e Luciano confirmaram a apresentação para a noite desta sexta-feira, 28, no Teatro Guaíra, em Curitiba, Paraná, apenas com Zezé di Camargo. A previsão inicial da equipe médica é que Luciano fique entre 24h e 48h internado. Luciano foi internado por volta das 9 horas desta sexta-feira no Hospital Santa Cruz, em Curitiba, com quadro de hipocalemia aguda.

Segundo o coordenador médico de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, Hipólito Carraro Júnior, o problema se caracteriza pela baixa quantidade de potássio no sangue, o que pode levar a uma parada cardíaca.

De acordo com o médico, o problema foi causado por um diurético, utilizado pelo artista para redução de inchaço nos braços e nas pernas. "Ele correu risco de vida", disse.

Agora, Luciano está sendo medicado e permanece na UTI sob cuidados médicos. De acordo com o médico, ele sempre esteve consciente e durante a tarde recebeu a visita da apresentadora Xuxa e do irmão Zezé.

Leia na íntegra o boletim médico divulgado pelo hospital no início da tarde desta sexta-feira:

O Luciano foi admitido neste Hospital as 09h00 AM de hoje, após desconforto decorrente de hipocalemia aguda. Essa redução do potássio no sangue foi decorrente do uso recente de diurético usado para controle de inchaço nos braços e pernas, que o Luciano já apresentava principalmente nesse período do ano, quando realiza mais shows. Alterações do potássio podem levar à parada cardíaca e assim optamos por manter o Luciano sob observação na UTI, enquanto corrigimos essa alteração. No momento ele está bem, dormindo após o susto.

Drt. Hipólito Carraro JuniorCoordenador Médico da UTI Geral do Hospital Santa Cruz