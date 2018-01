Zezé Di Camargo e Luciano lançam CD "Diferente" O filme "2 Filhos de Francisco", de Breno Silveira, foi um divisor de águas na carreira da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano. Milhões de espectadores atenderam ao apelo de sua comovente história de luta e percalços no caminho do sucesso. Quem não engrossava o público da dupla se despiu de preconceito e foi assistir ao longa para conhecê-los melhor. Enquanto isso, muitos que já eram seus fãs voltaram a sentar numa sala de cinema depois de anos. Orgulhosos, os irmãos contabilizam os efeitos desencadeados pelo filme. "Até para a indústria do cinema brasileiro foi um benefício muito grande porque a gente vinha de uma defasagem do ano anterior de mais de 45% de perda em bilheteria como um todo e nós fizemos cair isso mais da metade, só com a bilheteria do nosso filme", constata o cinéfilo Luciano Zezé completa: "Teve gente que comprou nossa coleção de discos porque ficou curiosa em saber qual era nossa história musical." Disco tem influência do furacão "2 Filhos de Francisco" E foi pensando também nesse novo público que a dupla montou o repertório de seu novo CD, "Diferente" (Sony-BMG). Outro efeito de "2 Filhos de Francisco". "O filme refletiu, sim, no disco. Acho que ele colocou a gente num nicho de público que até então não tínhamos alcançado. Não quer dizer que é uma supremacia, é uma fatia pequena", conta Zezé. "Na montagem do repertório, eu disse: ?Caramba, a gente deu um passo para um lado do público que não tinha contato com Zezé Di Camargo e Luciano?." Zezé quis fazer alguns mimos a essas pessoas que "descobriram" a dupla. Sem trair o estilo que os consagrou e que os fãs esperam ouvir a cada novo trabalho. "Há os bolerões maravilhosos, que eu amo, que vendem disco, que tocam nas rádios as nossas baladas melosas, como dizem os críticos." Agora os mimos: a participação de Chico Buarque na canção "Minha História" (uma versão feita por Chico de "Gesù Bambino"); o duo com a amiga Ivete Sangalo, no forró "Amor que Fica"; a versão de "Hey Jude", cantada por Luciano; a canção "How Can I Go On?", de Freddie Mercury e Mike Mohan, interpretada em inglês por Zezé Di Camargo e Silvinha Araújo. Para Zezé, a idéia de chamar Chico Buarque foi um atrevimento. Depois de ele escolher a música "Minha História", alguém da gravadora sugeriu que Chico, dono da versão, fosse convidado a participar do CD. Zezé achou aquilo impossível, mas aceitou arriscar. Claro que pediu para alguém fazer esse primeiro contato. Para surpresa da dupla, Chico topou. Foi um dia de gravação no Rio e Zezé disse não acreditar que estava diante do compositor. "Me comportei como um fã: queria saber se os olhos dele eram verdes mesmo, fazia perguntas para ele..."