Zezé di Camargo e Luciano anunciam fim da dupla

Zezé di Camargo e Luciano anunciaram o fim da dupla na noite de hoje, 27, no início do show no teatro Guaíra, em Curitiba. Minutos depois, o encerramento súbito da carreira de 20 anos, foi desmentido pela assessoria de imprensa pelo Twitter:

“@zcloficial A história de Zezé Di Camargo e Luciano não acabou. Os dois, como todos irmãos, tem seus desentendimentos. A dupla continua! Equipe ZCL”

De acordo com o blog Universo Sertanejo, Zezé di Camargo entrou sozinho no palco anunciando que quase perdeu a voz alguns anos atrás, mas mesmo assim não desistiu de cantar. O artista teria dito ainda que os motivos para Luciano não estar ao seu lado naquele momento não vinham ao caso. Vinte minutos depois, Luciano subiu ao palco e afirmou que ‘não aguentava mais’, mas não deu explicações. O show está ocorrendo normalmente.

No palco, os irmãos explicaram que farão shows até março do ano que vem. O Jornal da Tarde procurou a assessoria de imprensa dos artistas, mas não teve retorno. O Twitter oficial da dupla diz que eles continuarão cantando juntos.