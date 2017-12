Zélia Duncan festeja 25 anos de carreira A cantora e compositora Zélia Duncan também está em fase de comemorações. Ela festeja 25 anos de carreira, com a gravação do DVD Pré-Pós-Tudo-Bossa-Band, desta sexta-feira a domingo, no Auditório Ibirapuera. Essa contagem é feita a partir de sua primeira apresentação profissional, na Sala Funarte, em 1981. No show, o repertório revisita seus principais sucessos, com direito a convidados especiais. Os ingressos custam de R$ 15 e R$ 30. Zélia Duncan festeja 25 anos. Auditório Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Portão 2 do Parque do Ibirapuera