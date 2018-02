Zeca Pagodinho está internado em hospital no Rio de Janeiro

O cantor e compositor Zeca Pagodinho, está internado desde terça-feira, 27, à tarde na Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio, por causa de uma pneumonia no pulmão direito. Segundo o boletim da equipe médica que atende o cantor, "a internação decorreu da necessidade de uso de antibiótico venoso para garantir a completa recuperação do quadro". O paciente, que chegou ao hospital com um quadro de tosse e febre, encontra-se em bom estado geral, no apartamento, e, segundo os médicos, deverá permanecer no hospital até o fim de semana. Zeca Pagodinho é o nome artístico de Jessé Gomes da Silva Filho, que no próximo dia 4 de fevereiro completa 50 anos. A sua primeira gravação foi em 1981, com a canção Camarão que dorme a onda leva, de sua autoria, em parceria com Arlindo Cruz, a partir do convite de sua madrinha Beth Carvalho.