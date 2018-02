Zeca Pagodinho deve receber alta hospitalar neste sábado

O estado de saúde do cantor e compositor Zeca Pagodinho vem melhorando progressivamente, segundo boletim médico divulgado na nesta sexta-feira, 30, pela Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Com isso, o artista de receber alta hospital neste sábado, 31. O músico foi internado na última terça-feira, 27, em decorrência de uma pneumonia no pulmão direito. Zeca Pagodinho é o nome artístico de Jessé Gomes da Silva Filho, que no próximo dia 4 de fevereiro completa 50 anos. A sua primeira gravação foi em 1981, com a canção Camarão que dorme a onda leva, de sua autoria, em parceria com Arlindo Cruz, a partir do convite de sua madrinha Beth Carvalho.