Zeca Pagodinho apresenta seu 2.º disco Acústico MTV Zeca Pagodinho, o homem dos dois Acústicos MTV, apresenta, nesta sexta-feira e no sábado show do segundo volume do projeto no Credicard Hall. Por causa do sucesso da primeira experiência (foram vendidos cerca de 700 mil CDs e 260 mil DVDs), a emissora musical decidiu chamá-lo para o Acústico MTV 2 - Gafieira. O sambista topou, apesar de já ter confessado nunca ter freqüentado gafieiras, nem tampouco ser dançarino. "Nunca pensei em fazer um projeto como esse. Mas cresci ouvindo música de gafieira, sou fã mesmo", afirma ele. Para cair na estrada, Zeca está levando uma formação reduzida da banda de cerca de 30 músicos, que o acompanhou na gravação do projeto - dando origem a CD, DVD, programa de TV e, agora, claro, turnê. "Teve uma redução no número de músicos, nos sopros. Fica melhor assim", acredita. Mas a estrutura é, basicamente, a mesma conferida no DVD, no que diz respeito a figurinos, iluminação especial e cenário. O show não foge do padrão Zeca Pagodinho. O repertório inclui clássicos como Dono das Calçadas e Piston de Gafieira, novidades como Quando a Gira Girou e Exaustino, e hits na voz de Zeca, como Judia de Mim, Dona Esponja e Ai Que Saudade do Meu Amor. A turnê, que já está rodando o Brasil, passa agora em São Paulo com mais tempo de quilometragem. Acertos começaram a ser feitos, como é natural. "Além disso, conheço o Credicard, temos relação forte com a casa." Zeca Pagodinho. Credicard Hall. Av. Nações Unidas, 17.955, telefone 6846-6010. Amanhã, 22 h; dom., 20 h. R$ 50 a R$ 140