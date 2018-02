Zé Ramalho é submetido a cateterismo e tem quadro estável, diz hospital

RIO - O cantor José Ramalho, de 63 anos, está internado desde o início da semana no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, com quadro de angina estável. Na segunda-feira (4), o músico foi submetido a um cateterismo e foram identificadas lesões que indicavam tratamento cirúrgico.

No dia seguinte, ele passou por uma revascularização miocárdica e se encontra neste momento internado na Unidade Coronariana em pós-operatório, respirando sem o auxílio de aparelhos. De acordo com o último boletim médico assinado pelo cardiologista Maurício Vaisman, o quadro clínico de Zé Ramalho é estável, mas inspira cuidados e não há previsão de alta hospitalar.