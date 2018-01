Zé Pi antecipa faixa de seu primeiro CD; ouça com exclusividade

O primeiro trabalho solo do cantor e compositor Zé Pi, intitulado Rizar, será lançado no mês de abril, pela YB Music. Mas, nesta segunda-feira, o músico divulga, com exclusividade no portal estadão.com.br, uma das faixas inéditas do CD: Fique à Vontade.

Nela, Zé Pi dá dicas dos temas e sonoridades que percorrem todo o belíssimo álbum - são canções que falam de amor, sob uma roupagem pop e dançante, e com arranjos sofisticados.

Fique à Vontade conta com um quarteto de cordas - composto por viola, cello e dois violinos - e tem versos como "Eu queria ser/Mais feliz pra você/E destruir tudo que é pra destruir/E só ficar/Com coisas boas de lembrar".

A produção do CD é assinada por Gustavo Ruiz e a banda inclui nomes como Meno Del Picchia (baixo) e Richard Ribeiro (bateria), além do próprio Zé Pi, tocando violão e guitarra.

Zé Pi iniciou sua carreira musical em 2006, como vocalista da banda Druques. Em 2010, fez dueto com Tulipa Ruiz em Só Sei Dançar Com Você, faixa que encerra o primeiro disco da cantora (Efêmera) e que integrou a trilha sonora da novela Cheias de Charme (Rede Globo, 2012).

Tulipa, aliás, é umas das participações especiais do disco, que incluem também o cantor e compositor Leo Cavalcanti.