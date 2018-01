Zayn Malik, do One Direction, abandona turnê na Ásia por 'estresse'

O cantor Zayn Malik, do grupo One Direction, abandonou a turnê On The Road Again na Ásia devido ao “estresse”, disse seu agente na quinta-feira, 19, após fotos serem publicadas mostrando Malik, que é noivo, numa festa com uma turista na Tailândia.

"Zayn foi dispensado devido ao estresse e está voando de volta para a Grã-Bretanha para se recuperar. A banda deseja que ele fique bem e vai continuar suas apresentações em Manila e Jacarta", disse um comunicado enviado por e-mail pelo agente Simon Jones.

Malik, que é noivo de Perrie Edwards, do grupo Little Mix, foi visto em fotos publicadas na Internet numa festa com uma mulher identificada como Lauren Rich.

Ele publicou um desabafo em sua conta no Twitter: "Tenho 22 anos... Amo uma garota chamada Perrie Edwards. E há muita inveja f*****o este mundo, desculpe pelas aparências x.”

O grupo, formado por integrantes ingleses e irlandeses, atingiu o estrelato ao participar do programa de TV The X Factor em 2010, tornando-se uma das bandas de maior sucesso comercial no mundo.