Zayan Malik deixa One Direction e diz querer vida normal

O cantor Zayn Malik anunciou nesta quarta-feira, 25, que está deixando a banda One Direction porque deseja viver uma vida normal, e pediu desculpas aos fãs da popular "boy band" britânico-irlandesa.

"Gostaria de me desculpar com os fãs se decepcionei alguém, mas tenho que fazer o que sinto ser correto no meu coração. Estou saindo porque quero ser uma pessoa normal de 22 anos, que pode descansar e ter algum tempo privado fora dos holofotes", disse Malik em comunicado na página do One Direction no Facebook.

Em outro comunicado, o grupo, formado em 2010, lamentou a despedida de Malik, mas afirmou que continuará em sua turnê mundial, agora como quarteto.

"A partir de agora, continuaremos os quatro, temos força e vontade e vamos gravar um novo álbum", concluem.

Por todo o tempo de carreira, o One Direction vendou 46 milhões de cópias de sua discografia, que começou em 2011 com Up All Night, seguido, em 2013, de Take me Home.

Formado por Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Liam Reybe (e Zayn Malik), o grupo surgiu em 2010 ao participar do concurso X Factor, da tevê britânica.