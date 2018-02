Zac Brown Band e Frank Ocean estreiam bem na Billboard

"Uncage", quarto álbum de estúdio da premiada Zac Brown Band, vendeu 234 mil cópias na sua primeira semana, segundo dados da Nielsen SoundScan.

Ocean vendeu 131 mil cópias na semana, principalmente via iTunes, onde seu álbum foi lançado em 10 de julho, uma semana antes de chegar ao resto do mercado.

Ocean, de 24 anos, já tinha feito sucesso com os singles "Novacane" e "Swim Good", e neste mês ele contou numa entrevista que seu primeiro amor foi um homem -revelação rara no machista mundo do hip hop.

"Uncaged" e "Channel Orange" são as duas únicas novidades no "top 10" da semana. "Believe", de Justin Bieber, segue em terceiro lugar, "Fortune", de Chris Brown, caiu para quarto depois de liderar na semana passada, e "Overexposed", do Maroon 5, ficou em quinto.

"21", de Adele, manteve-se entre os dez mais vendidos pela 73a semana, superando um recorde entre artistas mulheres que pertencia ao álbum "Jagged Little Pill", de Alanis Morisette, que passou 72 semanas na lista entre 1995 e 1996.