Yusuf Islam, que já foi Cat Stevens, estreia no País após meio século de carreira

Desde ontem em São Paulo, o cantor e compositor britânico Yusuf Islam, de 65 anos, é um cavalheiro da música internacional que ajudou a moldar o universo da música folk nos anos 1960 e1970 – além de imprimir uma consciência ética ao gênero (o que o emparelhou com os grandes de seu tempo, como Bob Dylan, James Taylor, Joni Mitchell, Donovan e Joan Baez).

Só que, na época áurea, o nome que Islam usava era outro: Cat Stevens. Ele o mudou em 1978, após converter-se ao islamismo. Pela primeira vez no Brasil para tocar, ele falou ao Estado ontem, por telefone, de seu quarto no Hotel Fasano. Ele se apresenta no Credicard Hall (agora Citibank Hall), nestes sábado e domingo; e no Rio (Citibank Hall), na quarta, dia 20.

Islam falou do tempo em que viveu no Rio, em 1973, quase incógnito; de sua infância no West End londrino; da relação “hipócrita” que os governos das superpotências têm com a internet; e ainda deu detalhes do novo disco que acaba de gravar em Los Angeles, e que deve lançar no inverno do Hemisfério Norte.

O novíssimo disco de inéditas de Islam terá a participação do guitarrista Richard “Ritchie” Thompson, outro famoso músico britânico convertido ao islamismo nos anos 1970. Thompson vive em Los Angeles, local onde tornou famoso o duo Richard & Linda Thompson.

O cantor Yusuf Islam nasceu em Londres em 21 de julho de 1948, filho de pais imigrantes gregos e cipriotas, e foi batizado Steven Demetre Georgiu. Adotou o nome artístico de Cat Stevens em 1965, mas acabou por trocá-lo por Yusuf Islam em 4 de julho de 1978. “É interessante notar como, de acordo com o calendário lunar islâmico, eu nasci durante os dias da Lua cheia no 14º dia do ramadã, 1367”, anotou o músico certa vez.

Ele não usa mais o turbante e as roupas islâmicas. Parou porque chegou à conclusão que “toda forma de vestimenta cultural é parte da beleza do poder criativo que Deus dá aos seres humanos para se exercitarem”. Sua opção religiosa o colocou em controvérsias e problemas. Em 2004, Islam tinha embarcado em Londres no voo 919 da United Airlines com destino a Washington. Viajava com a filha e iria para Nashville quando o avião teve sua rota desviada e ele foi preso e deportado com base em argumentos de segurança nacional. Ficou indignado, mas hoje prefere não falar mais disso.

Os hits do ex-Cat Stevens, como Father and Son, Wild World, Morning has Broken, Two Fine People e Moonshadow, embalaram gerações. Ele também foi ao cinema e fez de seus temas recordações eternas quando, em 1971, fez as belíssimas músicas (e as interpretou) da trilha sonora do filme Ensina-me a Viver (Harold and Maude), de Hal Ashby.

Cuidadoso com as palavras, mas bastante bem-humorado, Yusuf Islam revelou que está para lançar um livro infantil, comentou sobre as comparações com Dylan no início de carreira e falou sobre todos os temas mais espinhosos - pediu apenas para que não fosse inquirido sobre a arbitrariedade de que foi vítima nos EUA em 2004: acha o episódio superado.