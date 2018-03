Yusuf Islam, ou Cat Stevens, inicia nova turnê após 33 anos

O cantor folk britânico Yusuf Islam vai subir ao palco no domingo em sua primeira turnê completa desde 1976, quando ainda era conhecido como Cat Stevens e era mundialmente famoso por sucessos como "Wild World" e "Morning Has Broken".

Hoje Islam tem 61 anos e está prestes a consolidar seu retorno gradual ao mundo da música pop, depois de desaparecer totalmente desse cenário após sua conversão ao islamismo, em 1977.

Nos últimos anos ele tem feito aparições esporádicas em palcos espalhados pelo mundo. Em 2006 ele gravou um novo álbum pop, "An Other Cup", e, no início deste ano, lançou "Roadsinger".

O cantor disse que suas gravações recentes o encorajaram a lançar-se em sua primeira turnê em 33 anos.

"Trinta e três anos são muito tempo. Acho que eu nunca imaginei que voltaria a sair em turnê", disse ele à Reuters no estúdio Elstree, em Londres, onde vem ensaiando para sua turnê de quatro apresentações.

"Mas as coisas mudam, e, quando comecei a fazer música e discos outra vez, senti ânsia de fazê-lo novamente para valer. Quando você canta ao vivo, é muito mais vibrante, você está mais perto do público. Nada supera esse tipo de música."

Estar no palco foi um antídoto importante às gravações, disse Islam, comentando os avanços tecnológicos advindos desde sua época áurea, no início dos anos 1970, quando ele liderava as paradas.

"Tudo se digitalizou um pouco. Hoje em dia fazer música é um trabalho de recortar e colar, algo que se pode fazer em um laptop."

"O trabalho material e físico de verdade virou tão virtual que não é real, simplesmente, e por isso pôr o pé na estrada é tão importante, porque isso sim é real," disse ele.