YouTube vai bloquear vídeos de música para Grã-Bretanha O site de vídeos YouTube, do Google, informou nesta segunda-feira que vai bloquear todos os vídeos de música para usuários da Grã-Bretanha, após não ter conseguido fechar um acordo sobre direitos com a principal associação de compositores. O site disse que a associação que arrecada royalties para quase 50 mil compositores estava pedindo um pagamento "muito, muito" maior que o previsto no acordo anterior, que expirou. "Os custos são simplesmente proibitivos para nós", afirmou a companhia num blog. (Por Yinka Adegoke)