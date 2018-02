YouTube e Google prestam homenagens a John Lennon

O Google e o YouTube, dois dos principais portais da internet, homenagearão o ex-beatle John Lennon por ocasião do 70º aniversário de seu nascimento, informou nesta sexta-feira (8) a gravadora Emi Music.

Ringo Starr, Jeff Bridges e o Aerosmith, entre muitos outros, prestarão homenagens neste Sábado ao ex-beatle, assassinado em dezembro de 1980, através de depoimentos que serão disponibilizados no YouTube, que também terá uma página inicial e um logotipo especiais.

Além, disso, o site disponibilizará um vídeo em que a viúva de Lennon, Yoko Ono, pedirá a todo o mundo que grave uma homenagem ao cantor.

"Espero que todos se unam a mim e à grande família da paz no mundo para celebrar este dia tão especial", diz Yoko no vídeo.

Já o Google traz em seu logotipo desde hoje o rosto de Lennon e um vídeo com animação - obra de Mike Dutton, com a aprovação de Yoko -, através do qual é possível ouvir um trecho de "Imagine".