You Tube vai lançar concurso de melhores covers de Backstreet Boys e outros cantores

O You Tube vai lançar um concurso para escolher os melhores covers da plataforma. Chamado Best.Cover.Ever, o programa terá apresentação de Ludacris e participação de Demi Lovato, Jason Derulo, Backstreet Boys e Charlie Puth.

Para participar, os candidatos poderão enviar os covers das músicas As Long As You Love Me (Backstreet Boys), Confident (Demi Lovato) e Trumpets (Derulo). O prazo para upload é 19 de maio.

Cada artista vai selecionar dois finalistas a partir dos covers de suas próprias canções e os escolhidos vão aparecer no programa.

O grande vencedor vai gravar um dueto com seu artista.