Yoko Ono, viúva de Lennon, fará show em São Paulo Yoko Ono fechou um show em São Paulo em novembro, no Auditório do Ibirapuera. É o primeira apresentação dela em São Paulo - a viúva de John Lennon já esteve em outubro de 1998 em Brasília, para uma retrospectiva de sua obra no Teatro Nacional. Yoko, artista plástica, cantora, performer e ativista ambiental, está promovendo seu mais recente trabalho, I?m a Witch (Eu sou uma bruxa), lançado em fevereiro nos Estados Unidos. O disco traz remixes, trabalhos que misturam a voz dela com colaborações de gente como Cat Power, The Flaming Lips, Antony and The Johnsons, DJ Spooky, Le Tigre, The Apples in Stereo, Jason Pierce, Peaches e Spiritualized, entre outros. A célebre canção Kiss Kiss Kiss, do álbum Double Fantasy, de John & Yoko, na qual Yoko simula um orgasmo, foi retrabalhada por ninguém menos que a devassa Peaches, rainha do electro. Bastante adequado. Para dançar, não tem nada mais envolvente no momento que I?m a Witch, com suas vocalizações malucas e as batidas originais de gente como Hank Shocklee e Shitake Monkey.