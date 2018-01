Yoko Ono lança o disco <i>Yes, I´m a Witch</i> Muito já se falou sobre Yoko Ono: que foi a responsável pela dissolução dos Beatles, e até que é uma bruxa, algo que ela assume sem complexos ao falar sobre seu novo disco Yes, I´m a Witch (EMI), com releituras des clássicos de sua Carreira. "Sim, eu sou uma bruxa, mas uma bruxa boa", disse ela. No novo trabalho, que será lançado esta semana, a viúva do músico John Lennon revisita os sucessos de sua carreira, e os coloca nas mãos de novos artistas, como The Flaming Lips, Cat Power, Antony and the Johnsons, Spiritualized, Peaches, Le Tigre, Hank Schoklee e The Apples in Stereo. Em entrevista por telefone à EFE, Yoko garante que não busca nada especial com este trabalho. "Simplesmente tinha acumulado estas criações preciosas, e percebi que eram muito boas. A gravadora também pensou assim, e decidiu lançá-las", afirmou. "Escolhemos as músicas mais emblemáticas da minha carreira, e as mostramos a estes grupos. Foram eles que decidiram o que gravariam", explica a artista. O resultado é um disco no qual estas bandas "fizeram o que desejaram com as canções". Consciente, mas "orgulhosa", de sempre ter tido a sombra de Lennon pairando sobre sua cabeça, Yoko gosta de sentir-se "a mãe da vanguarda musical", formada por bandas como as presentes em seu novo disco e que, segundo ela, souberam "transformar as canções com respeito". "Estes novos músicos são incríveis, são pessoas que, embora jovens, estão muito próximos e preparados, e com os quais criei uma grande proximidade, uma relação muito forte, como a de uma espécie de família. É um prazer trabalhar com grupos que têm essa grande criatividade própria. Eles me fizeram lembrar que eu e John (Lennon) realmente fomos os únicos independentes nos anos 60", afirmou. Como compositora, Yoko acredita que é "boa", mas que "simplesmente não foi valorizada" pela revista especializada em música Rolling Stone. No entanto, continua sendo um ícone do século 20, cuja "fórmula para permanecer no topo é não pensar em como permanecer nele", embora na realidade reconheça que não se sente em nenhum topo. "Simplesmente sinto que estou respirando", diz ela.