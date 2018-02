Yoko Ono apresenta ônibus educativo em memória de Lennon em Liverpool

A artista japonesa Yoko Ono apresentou nesta quarta-feira,8, em Liverpool um ônibus educativo dedicado à memória de seu marido, o músico John Lennon, que percorrerá a Europa para ajudar jovens do mundo da música e as artes criativas.

O "Ônibus Educativo de John Lennon" ("The John Lennon Educational Tour Bus"), que Yoko, de 80 anos, patrocina, é equipado com as mais novas tecnologias para a edição de vídeo e de som, incluindo dois estúdios de gravação móveis.

Espera-se que passem por ele, gratuitamente, jovens aspirantes a músicos cujo material será gravado e, posteriormente, postado no site do projeto, que hoje foi estreado por um grupo masculino de Liverpool chamado Mic Lowry.

No lançamento também foi projetado um vídeo com cenas da infância de John Lennon em Liverpool, onde nasceu em outubro de 1940, assim como Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison, com quem formaria os Beatles.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"É uma grande oportunidade para que as pessoas interessadas em música utilizem o equipamento do ônibus", declarou hoje Yoko, "orgulhosa" de "manter vivo o legado" de Lennon, assassinado em Nova York em 8 de dezembro de 1980.

O "Ônibus Educativo de John Lennon" surgiu nos Estados Unidos há 16 anos e, desde então, percorre o país e visita escolas, festivais e eventos.

A decisão de lançar uma versão europeia do projeto em Liverpool era "óbvia", disse hoje a artista, vestida como sempre, de preto: "Não ia lançá-lo em Paris ou Berlim. Obviamente, estava era melhor isso aqui, por John", comparou.

"A cidade está fantástica atualmente. A cada vez que volto, me sinto perto de John e de sua juventude", contou a viúva do músico, que se sentiria "orgulhoso" do projeto, segundo Yoko.

Após sua estadia na cidade natal de Lennon, o veículo viajará até Londres em junho, onde fará parte do festival de música de Meltdown.

Depois, irá percorrer o Reino Unido e o resto da Europa em uma turnê de vários eventos e festivais.