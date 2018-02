Yoko Ono adere a campanha por libertação das Pussy Riot

"Acho que o Pussy Riot se mantém firme na sua crença pela liberdade de expressão, e deixa todas as mulheres do mundo orgulhosas", disse Ono a jornalistas em Nova York, ao lado do marido e da filha de quatro anos de uma das artistas presas.

Ela concedeu às três mulheres - Nadezhda Tolokonnikova, Maria Alyokhina e Yekaterina Samutsevich - um prêmio em dinheiro que leva o nome do seu falecido marido, o Beatle John Lennon.

Muitas outras personalidades mundiais - da cantora Madonnna à líder de oposição birmanesa Aung San Suu Kyi - já manifestaram apoio à libertação das integrantes da banda.

O marido de Tolokonnikova, Pyotr Verzilov, recebeu o prêmio em nome das três, e contou que nesta semana ele e a filha visitaram Tolokonnikova na prisão pela primeira vez em seis meses.

Ele disse que a menina levou para a mãe um desenho no qual planeja a fuga dela. "Ela quebra os muros da prisão e ajuda Nadia a escapar", contou.

(Reportagem adicional Sharon Reic)