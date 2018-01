Yesterday pode ter sido inspirada em canção napolitana Yesterday, um dos maiores sucessos de todos os tempos, assinada por Paul McCartney, é uma variação de uma canção napolitana que remonta a 1895, afirma o compositor italiano Lilli Greco. O lendário compositor, arranjador e produtor musical, afirma que a canção Piccere Che Vene a Diceré inspirou os Beatles. O maestro, que explicará sua teoria em um programa da televisão italiana RAI que irá ao ar na noite desta terça-feira, afirma que conheceu Brian Epstein, empresário do quarteto de Liverpool, que lhe confessou que tanto John Lennon quanto Paul McCartney teriam um conhecimento enciclopédico de músicas de todo o mundo e de todas as épocas, com uma predileção pelo antigo repertório napolitano. Anteriormente, em 2004, a originalidade de Yesterday já havia sido questionada por dois estudiosos ingleses de música pop, o radialista Spencer Leight e o escritor Dominic Pedler.