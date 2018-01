Yamandu Costa lança primeiro DVD Os virtuosos acordes que saem do violão de Yamandu Costa vão ecoar no Auditório Ibirapuera neste fim de semana, com o lançamento de seu primeiro DVD, "Ao Vivo". O gaúcho de 26 anos escolheu São Paulo para realizar os primeiros shows de lançamento do DVD gravado em abril pela Biscoito Fino. "Sempre fui muito bem recebido pelo público paulistano, que é muito querido e sempre me deu muita força", justifica. Os amigos Eduardo Ribeiro e Tiago Espírito Santo vão tocar, respectivamente, bateria e contrabaixo, acompanhando o jovem músico que se destacou pela criatividade na improvisação. O trio interpretará a "Valsa nº 1", de Baden Powell, numa versão jazzística, além de mais duas composições de Yamandu - "Paz de Maria"e "Besteira". O baixo acústico de seu conterrâneo Guto Virtti e o acordeom de Toninho Ferragutti completam o time de músicos de primeira linha que vai tocar, entre outras canções, "Suíte Retratos", de Radamés Gnatalli, em homenagem ao mestre Pixinguinha. Duas músicas que não integram o DVD poderão ser conferidas ao vivo neste sábado e no domingo: "El Negro del Blanco", interpretada no disco de mesmo nome em conjunto com Paulo Moura, e "Lamentos do Morro", do instrumentista Garoto. Yamandu Costa foi convidado para tocar na Orquestra Filarmônica de Calgary, em Aberta, Canadá, no dia 10 de fevereiro de 2007, e também no Théâtre des Champs, em Paris, com a Orquestra Nacional da França, no dia 23 de março de 2007, sob direção de Kurt Masur. Foi Roberto Minczuk quem apresentou Yamandu ao maestro alemão. "O Kurt gostou da minha maneira de tocar e achou interessante um regente como ele, acostumado com a música erudita, reger um músico popular", conta Yamandu, que vai apresentar o concerto "Suíte para Violão de 7 Cordas e Orquestra" nas duas ocasiões, de autoria de Maurício Carrilho. Serviço Yamandu Costa e Convidados: Auditório Ibirapuera. Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n.º, portão 2 do Parque do Ibirapuera. Sábado e domingo, 20h30. R$ 30