Yahoo vai além de suas fronteiras em novo serviço de música

A nova versão do Yahoo Music, apresentado nesta segunda-feira, agrega serviços de música pagos e gratuitos disponíveis na Internet, permitindo que usuários da Yahoo acessem e interajam com os serviços diretamente do site da Yahoo.

A Yahoo fechou relações comerciais com os distribuidores de arquivos musicais iTunes, da Apple Inc, e a Amazon.com Inc, cobrando uma taxa para cada acesso, disse a empresa.

A mudança ocorre pouco mais de ano após a Yahoo ter anunciado o fechamento de seu próprio serviço pago de músicas, e segue os últimos esforços da empresa de fazer do Yahoo um serviço mais aberto, ao integrar produtos e serviços desenvolvidos por outras empresas.

"Realmente queremos focar em prover o serviço mais precioso para os nossos usuários, e então fazer parcerias com outras empresas para prover o conjunto completo de serviços musicais", disse o diretor-geral do Yahoo Music, Michael Spiegelman, que descreveu o novo Yahoo Music como uma importante mudança estratégica para a Yahoo.

Usuários do Yahoo Music poderão selecionar de uma variedade de módulos que representam os diferentes sites de música da Internet, inclusive serviços grátis e de áudio como Pandora e last.fm, clipes musicais do YouTube, do Google Inc, e downloads pagos do iTunes e do Amazon.com.

(Reportagem de Alexei Oreskovic)