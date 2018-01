Yahoo negocia com gravadoras loja de música online, diz AP O portal Yahoo está em fase inicial de negociações com grandes gravadores para oferecer serviço de música online, informou a agência Associated Press. A reportagem, da noite de quarta-feira, cita dois executivos de gravadoras não identificados e diz que os detalhes ainda estão sendo negociados. Segundo a agência, o Yahoo pode oferecer arquivos MP3 tanto para venda como de graça, como parte de um serviço com anúncios. Um representante do Yahho não estava imediatamente disponível para comentar. A loja online Amazon.com lançou um serviço de MP3 no ano passado, numa tentativa de competir com a loja musical online da Apple, o iTunes. O Amazon assinou acordos com as gravadoras, EMI, Sony BMG, Universal Music e Warner Music para sua loja. (Reportagem de Ritsuko Ando)