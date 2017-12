XXXperience comemora 10 anos com festa em Itu No sábado, em Itu, ocorre uma edição especial da festa XXXperience em comemoração aos seus 10 anos de existência. Os organizadores do evento, DJs Rica Amaral e Feio (que vão se apresentar juntos pela primeira vez por lá), aguardam cerca de 30 mil pessoas na Fazenda Maeda, um espaço de 230 mil m2. Skazi, Dino Psaras, Skimo e Ticon são alguns dos nomes de peso que participarão da festa marcada pelo psytrance. Uma floresta mágica servirá de cenário na festa que começa às 23 horas de amanhã e vai até as 19 horas do domingo. Ingressos a R$ 80 nas lojas Chilli Beans dos Shoppings Eldorado, West Plaza e Higienópolis.