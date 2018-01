Wynton Marsalis homenageia a MPB em show no Ibirapuera

Cerca de 15 mil pessoas acompanharam o encerramento do Brasiljazzfest, na manhã de ontem, 29, no Parque do Ibirapuera. Todos para acompanhar um tranquilo e precioso show do trompetista norte-americano Wynton Marsalis com a Jazz at Lincoln Center Orchestra.

Diante de um público formado principalmente por famílias com crianças e ciclistas, o músico escolheu um repertório atraente, que uniu tanto os clássicos como Dizzy Gillespie e Horace Silver, como obras de brasileiros do naipe de Hermeto Paschoal e Moacir Santos, de quem Marsalis já confessou ser fã.

O toque nacional já começou no primeiro número, Bebe, de Hermeto, seguido de Things to Come. E, depois de exibir seu virtuosismo em peças como Senior Blues, de Silver, e God’s Trombone, de Chris Crenshaw, Marsalis surpreendeu ao dividir a apresentação de O Ovo, outra obra de Hermeto, com o brasileiro Ari Colares, que tocou pandeiro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O show durou pouco mais de uma hora e Marsalis ainda voltou com a orquestra para o bis, que incluiu, entre outros, Coisa n.º 8, do “mestre Moacir Santos”, como afirmou Marsalis que, na noite de sexta-feira, 27, na Cidade das Artes, no Rio, deu uma verdadeira aula – ele conduziu o público por um vibrante passeio pela música negra de origem americana.

Como sempre, Marsalis sentou-se no fundo da orquestra, ao lado dos trompetes, evitando qualquer destaque.