World Percussion Ensemble traz mistura de ritmos a São Paulo

Batidas cadenciadas em uma harmonia que mescla ritmos de diferentes partes do mundo: assim pode ser definida a sonoridade do grupo World Percussion Ensemble, que se apresenta nesta quarta-feira no Sesc Pinheiros, no Teatro Paulo Autran, a partir das 21 h.

Com origens e culturas diversificadas, o grupo une a linha melódica do piano do alemão Walter Lang à ginga brasileira do percussionista baiano Marco Lobo. O trunfo do show do World Percussion Ensemble está na capacidade criativa de cada um dos integrantes na hora de tocar. "Nossa apresentação é conduzida pela surpresa, o escutar e o sentir. As possibilidades criativas do espetáculo são infinitas. O espectador, portanto, deve viajar pelo caminho do seu próprio sonho", afirma Lobo.

Além de Marco Lobo e Walter Lang, a banda ainda conta com o japonês Takuya Taniguchi (taiko), o camaronês Njamy Sitson (percussão e vocais) e o alemão Sven Faller (baixo). Apesar das fortes influências da percussão e do taiko, apenas duas músicas do show são instrumentais.

Em Les Nuits d’Afrique, por exemplo, o quinteto mostra vitalidade e todas as características marcantes do World Percussion Ensemble ficam evidentes na bela e emblemática melodia do piano de Lang. A suavidade da voz de Sitson também ganha força e guia a disparidade sonora dos outros músicos. O percussionista brasileiro Marco Logo dá a pitada brasileira à mistura de ritmos.

Depois de se apresentar em São Paulo, a banda também toca no Rio, amanhã, e em Viçosa, Minas Gerais, no sábado. O grupo ainda segue para Aracaju, no dia 30, e Salvador no próximo dia 3 de setembro.

WORLD PERCUSSION ENSEMBLE

Sesc Pinheiros - Teatro Paulo Autran. Rua Pais Leme, 195; tel. 3095-9400. Hoje (27), às 21 horas. De R$ 8 a R$ 40.