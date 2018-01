Woody Allen participa de show pelas vítimas do Katrina O famoso diretor norte-americano Woody Allen e sua banda de jazz abrirão, no dia 9 de junho, o Festival Internacional de Jazz de Rochester, no nordeste do estado de Nova York, e a renda será destinada às vítimas do furacão Katrina. Segundo o site da organização do festival, a participação da banda de Woody Allen, New Orleans Jazz Band, foi uma iniciativa do diretor do evento, John Nugent. Embora muito mais conhecido como ator e diretor de filmes, Woody Allen divide sua vocação cinematográfica com a música - ele é clarinetista. Será a quinta edição do Festival Internacional de Rochester, que no ano passado reuniu mais de 65 mil pessoas. O violonista Bill Frisell, o saxofonista Sonny Rollins e o pianista Chick Corea estão entre os artistas que participaram da última edição do Festival. Woody Allen foi a grande revelação humorística da década de 70 e é considerado, por muitos, o mais inventivo e inteligente cômico do cinema, embora não seja o preferido de Hollywood. Mas ele próprio nunca se incomodou com isso. Seu primeiro grande sucesso foi Bananas - escreveu, protagonizou e dirigiu o filme. Em 1978, seu filme Noivo Neurótico, Noiva Nervosa ganhou o Oscar de melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original e melhor atriz (Diane Keaton). Este ano, concorreu ao Oscar de melhor roteiro original por Ponto Final.