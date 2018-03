Willow Smith divulga a música '21st Century Girl'

A filha de 10 anos de Will Smith lançou nesta segunda, 28 o sucessor do hit Whip My Hair.

A nova música foi intitulada 21st Century Girl e será apresentada ao vivo pela primeira vez no programa da Oprah Winfrey nesta terça.

Este é o segundo single da cantora que fez sucesso no ano passado chegando a 11ª posição na parada da Billboard com Whip My Hair.

Ambas as músicas deverão fazer parte do disco de estreia da cantora mirim, que ainda não tem data de lançamento definido, mas que não deve demorar muito a sair.

"Vocês estão empolgados pelo meu álbum?! Será lançado em breve, muito breve", escreveu a cantora em recente mensagem no Twitter.