Willie Nelson, de 73 anos, é preso por porte de drogas O cantor e compositor norte-americano Willie Nelson, de 73 anos, foi preso, junto com mais quatro amigos, por portar cogumelos alucinógenos e maconha. Nelson foi flagrado após uma blitz na manhã desta segunda-feira em uma rodovia na Louisiana, informou a polícia Estadual. Segundo um comunicado à imprensa divulgado pela polícia, as drogas foram apreendidas durante uma inspeção no ônibus da estrela do astro da música country. "Quando a porta estava aberta e o policial começou a conversar com o motorista, ele sentiu um forte cheiro de maconha", informou a nota. Foram encontradas no veículo aproximadamente 600 gramas de maconha e 90 gramas de cogumelos. O cantor e seus amigos foram liberados após receber intimações. Nelson gravou músicas como "On the Road Again" e "City of New Orleans".