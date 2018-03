Will Butler, do Arcade Fire, divulga single de seu primeiro álbum solo

Nesta semana, o músico Will Butler, um dos fundadores da banda Arcade Fire, deu uma prévia de como será seu primeiro disco de carreira solo. Na internet e na rádio BBC de Londres, o cantor lançou o single Take My Side e um teaser do novo trabalho no YouTube.

A música é uma das faixas do álbum Policy, que será lançado pela Merge Records nos EUA no dia 10 de março do ano que vem. Este ano, Butler chegou a fazer shows sozinho, em Nova York, para divulgar o novo disco.

Segundo a descrição da gravadora, o álbum "é de música americana - na tradição de Violent Femmes, The Breeders, The Modern Lovers, Bob Dylan, Smokey Robinson, The Magnetic Fields, Ghostface Killah."

O disco foi gravado em uma semana, na antiga sala de estar de Jimi Hendrix no estúdio Electric Lady. Multi-instrumental, Butler esteve por trás da maioria dos arranjos do disco, que também teve a participação do baterista Jeremy Gara.