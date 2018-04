Whitney Houston volta ao topo das paradas nos EUA

LOS ANGELES/NOVA YORK (Billboard) - A cantora Whitney Houston retornou às paradas norte-americanas em grande estilo, com o seu primeiro álbum em sete anos estreando na primeira posição.

"I Look To You" se torna o quarto álbum da cantora a chegar ao topo do ranking Billboard 200, vendendo 304.801 cópias durante a semana encerrada em 6 de setembro, segundo a Nielsen SoundScan. É de longe a melhor semana de estréia de Whitney desde que a Nielsen SoundScan começou com as medições em 1991.

O novo trabalho é ainda o primeiro da artista a chegar ao topo desde a trilha sonora de "O Guarda-Costas", que ficou 20 semanas como número 1 em 1993. Os outros álbuns a chegarem ao topo foram lançados em 1986 e em 1987.

Os números mostram ainda que "I Look To You" estrou na primeira posição no Canadá, Alemanha, Itália, Suíça, segundo seu selo Arista Records.

O último álbum da cantora, "Just Whitney", estreou como número 9 em 2002, com 205.000 cópias.

Cinco outros álbuns também estrearam entre os dez primeiros, ajudando as vendas gerais a subirem 8 por cento ante a semana anterior, para 6,29 milhões de unidades. Contudo, os números são 7 por cento abaixo contra a mesma semana do ano anterior.