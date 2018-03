Whitney Houston vai lançar álbum em setembro

A diva pop Whitney Houston lançará um novo álbum em setembro, seu primeiro em sete anos, informou a gravadora Arista Records nesta quinta-feira, anunciando a tão esperada volta da talentosa, porém perturbada estrela.

Desde que sua carreira decolou em 1985 com o álbum de estreia com o seu nome, Houston vendeu mais de 170 milhões de discos e vídeos. A cantora, de 45 anos, é uma das artistas femininas mais condecoradas da música, com mais de 400 prêmios.

Treinada como uma cantora gospel, alguns de seus hits mais conhecidos incluem How Will I Know, Greatest Love of All e I Will Always Love You, do filme de 1992 O Guarda-Costas, o qual ela também estrelou.

Nos últimos anos, ela fez parte do noticiário por problemas na sua vida pessoal, incluindo períodos de reabilitação e um divórcio em 2007 do marido Bobby Brown.

A mais recente apresentação de Houston em público foi em fevereiro em uma festa prévia do Grammy, do produtor Clive Davis, onde Davis disse que ela estava pronta para voltar. Ela também foi apresentadora do Grammy Awards.

(Reportagem de Laura Isensee)