Whitney Houston tem recaída e volta a usar heroína A cantora norte-americana Whitney Houston teve uma recaída e voltou a consumir heroína. As pessoas mais próximas a ela agora temem por sua vida, segundo informou hoje o jornal The Sun. De acordo com o tablóide britânico, a cantora, protagonista do filme de Mick Jackson, O Guarda-Costas, ao lado de Kevin Costner, teve mais uma recaída e está internada em uma casa, nos Estados Unidos. O The Sun também publicou fotos do banheiro da mansão de Whitney na Georgia, Atlanta. Nas imagens, aparecem restos de drogas, seringas e cachimbos usados para consumir heroína e outros entorpecentes. As fotos foram tiradas pela cunhada de Whitney, Tina Brown, que as entregou ao The Sun com o objetivo de revelar o estado em que vive a intérprete da canção I´ll Always Love You. Whitney alcançou grande sucesso nas décadas de 80 e 90 e serviu de inspiração para muitas cantoras da atualidade, mas nos últimos anos sua carreira foi prejudicada pelo uso de drogas e por sua relação conturbada com o produtor Bobby Brown."A verdade tem que vir à tona. Whitney não deixará as drogas. Acontece todos os dias. É tão horrível. Todos temos medo de que ela morra de uma overdose", declarou Tina, irmã de Bobby Brown.