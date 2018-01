Whitney Houston pede divórcio após 14 anos de casamento A cantora e atriz Whitney Houston pediu o divórcio após 14 anos de casamento com o cantor Bobby Brown. Segundo confirmou à imprensa a porta-voz da intérprete, Nancy Seltzer, ela apresentou esta semana a solicitação ao tribunal de Orange County (Califórnia). A cantora pede a custódia da única filha do casal, Bobbi Kristina, de 13 anos. Houston, de 43 anos, anunciou há um mês sua separação legal de Brown, de 37. Os dois se casaram em 1992 e desde então sua relação tem sido tumultuada. Houston e Brown tiveram problemas com drogas e álcool. Pai de outros dois filhos adolescentes, com outra mulher, em Massachusetts (EUA), o músico teve de pagar US$ 11 mil a ela depois de ser ameaçado com uma ordem de detenção se voltasse ao Estado.