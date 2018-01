Whitney Houston minimiza críticas e diz que turnê está indo bem

Desde que iniciou uma turnê australiana de seis shows, na segunda-feira, em Brisbane, Houston vem enfrentando uma enxurrada de queixas. Alguns fãs saíram no meio das apresentações, outros pediram o reembolso dos ingressos e ainda outros reclamaram, dizendo que sua voz está desafinada e ela parecia exausta nos shows.

A reação contrária que se seguiu ao concerto da segunda-feira e outro igualmente criticado em Sydney, na quarta-feira, levaram a agente publicitária de Houston a divulgar um comunicado desmentindo os rumores segundo os quais a cantora de 46 anos estaria enfrentando problemas de saúde.

Uma das cantoras norte-americanas que tem as maiores vendas de todos os tempos, Houston começou no ano passado uma volta por cima, depois de enfrentar uma dependência de drogas, e lançou "I Look To You", seu primeiro álbum em sete anos gravado em estúdio. O álbum liderou as paradas nos EUA e outros países.

"Whitney está com a saúde ótima e está se divertindo muito com a turnê e com seus fãs", disse a agente em comunicado reproduzido pelo jornal de Sydney The Daily Telegraph.

"Seus fãs cantaram e dançaram com ela, e Whitney aprecia o apoio deles."

Mas nem todos concordam que Houston está com a voz tão boa assim em sua primeira turnê australiana em 22 anos. Depois de encerrar o giro pela Austrália, em Perth, em 7 de março, Houston irá à França e Grã-Bretanha em abril com sua turnê mundial "Nothing but Love."

"Ela mal terminou as canções e mais falou do que cantou, tentando recobrar o fôlego, sem falar em parar no meio das canções para pegar uma toalha e ajeitar a maquiagem", escreveu na Internet uma fã chamada Trista.

"Se sua voz está mal, e ela tem consciência disso, como ela ousa subir no palco e fazer de conta que está tudo bem?", escreveu o blogueiro Pete, de Norwa.

Alguns fãs decepcionados postaram clipes da cantora online, em que ela é vista tendo dificuldade em cantar algumas notas.

Whitney Houston teve seus maiores sucessos nos anos 1980 e 1990 com canções como "I Will Always Love You" e "Didn't We Almost Have It All".

O promotor de seus concertos na Austrália, Andrew McManus, disse que tem orgulho de estar ligado a "um talento tão incrível" e que quem quiser ouvir a Whitney Houston de 20 anos atrás deveria comprar um CD.

"Só posso perguntar onde foi parar o apoio positivo dos australianos a alguém que passou por momentos difíceis e agora está em cima do palco, sem esconder nenhuma de suas imperfeições, apresentando-se como um livro aberto para o mundo ver", disse ele em comunicado divulgado no site de sua empresa.