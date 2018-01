Whitney Houston leiloará roupas e objetos para pagar dívida Você está procurando um vestido de chiffon Versace ou um top enfeitado com pérolas usados pela pop star Whitney Houston? Ou talvez um conjunto de prêmios de música conquistado pelo futuro ex-marido dela Bobby Brown? Houston, uma das mais celebradas artistas pop das décadas de 1980 e 1990, está sendo forçada a vender roupas, instrumentos e equipamentos de som para pagar uma dívida com um depósito que guarda os objetos. A venda, que acontecerá na A.J. Willner Auctions no dia 9 de janeiro, foi determinada pela Corte Suprema de Nova Jersey. "Whitney está vendendo em um leilão antigos equipamentos que não são mais usados. Parte vai pagar uma dívida com a empresa de armazenamento de acordo com a ordem da corte", disse a empresária de Houston, Nancy Seltzer, em comunicado. "Não é incomum que um artista venda equipamentos e roupas antigos que não são mais necessários", disse ela, sem dar detalhes sobre quanto Houston deve ao armazém. Houston pediu o divórcio de Brown em setembro depois de 14 tumultuados anos de casamento que renderam muitas manchetes de jornais. Mais de 400 lotes estão listados para venda, incluindo pianos, teclados, órgãos, baterias, chapéus, sapatos e roupas de marcas conhecidas como Giorgio Armani, Jean Paul Gaultier, Pamela Dennis, Gianni Versace e Dolce & Gabbana.