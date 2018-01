Whitney Houston ganhará show em forma de holograma em 2016

LOS ANGELES - Os fãs da cantora americana Whitney Houston, que morreu em fevereiro de 2012, poderão acompanhar um show da artista em forma de holograma no próximo ano, informou o portal especializado Billboard.

O holograma da célebre artista ocorrerá em "um grande recinto americano" e o show será transmitido ao vivo pelas televisões e computadores de todo mundo através do site filmOn.com.

Pat Houston, presidente do fundo fiduciário de Houston, acrescentou que será contemplada também a possibilidade de lançar uma turnê internacional após a realização desse concerto.

"É uma grande oportunidade para seus admiradores de poder ver a reinvenção de uma das artistas femininas mais celebradas da história e continuar um legado de atuações que não serão esquecidas", afirmou Houston.

A iniciativa conta com o apoio do multimilionário grego Alki David, diretor-executivo da Hologram EUA, a empresa encarregada de criar a imagem em movimento com componentes pertencentes a atuações passadas da diva, enquanto a música, a iluminação e a coreografia serão criadas cm colaboradores originais de Houston.

"O concerto", detalhou David, "não será simplesmente ver como Whitney se sai em cena, canta e se mexe, mas terá uma narrativa que documentará partes de sua vida e suas conquistas. Será uma celebração de Whitney".

O holograma de Houston será realizado da mesma maneira na qual foram criados recentemente os de Tupac e Snoop Dogg sobre os palcos do Festival de Coachella.

As negociações entre Houston e David se desenvolveram nos últimos dois anos apesar das reservas iniciais por parte da família da artista, segundo confirmou David.

A Hologram EUA envolveu-se previamente na criação de hologramas de outros artistas falecidos como Buddy Holly, Roy Orbison, Patsy Cline e Liberace.