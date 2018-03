Whitney Houston e Bobby Brown se divorciam Após inúmeros rumores de separação, o tumultuado casamento de Whitney Houston e Bobby Brown chegou ao fim, segundo anunciou nesta quarta-feira a porta-voz do casal, Nancy Seltzer. Nancy não quis dar mais detalhes sobre a ruptura de Whitney e Brown, que se casaram em 1992 e têm uma filha de 13 anos, Bobbi Kristina. "Só posso confirmar que (Whitney) pediu o divórcio", disse a porta-voz à imprensa. A atriz e cantora, de 43 anos, alcançou o auge de sua carreira em 1992, com a música "I Will Always Love You", presente na trilha sonora do filme "O Guarda-Costas", que estrelou ao lado de Kevin Costner. Conquistou vários prêmios no Grammy nas décadas de 80 e 90. No entanto, na última década, Whitney praticamente abandonou o mundo da música, passando a ser figura mais freqüente nas páginas policiais devido aos inúmeros escândalos e problemas com drogas em que se envolveu. Entre os rumores mais estranhos que rondaram sua figura esteve a informação de que a cantora havia falecido em 11 de setembro de 2001, informação negada categoricamente por sua porta-voz. Um ano antes, Whitney foi presa junto com o maridoquando tentou embarcar portando maconha em um avião que se dirigia para o Havaí. A vida de Bobby Brown, de 37 anos, também esteve marcada por seus problemas com as drogas. Em uma de suas últimas apresentações, no Festival Musical Essence, o cantor recebeu duras críticas, especialmente por seus comentários de mau gosto referentes a sua vida sexual com Whitney. Brown teve que cumprir uma condenação de 90 dias de prisão em 2004, por não pagar a pensão de seus filhos de um casamento anterior. O cantor também foi detido em março, quando uma infração de trânsito trouxe à tona uma infinidade de multas, acumuladas nos últimos 14 anos.