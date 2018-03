Whitney Houston começa turnê mundial em Moscou

A cantora americana Whitney Houston começa no dia 9 de dezembro em Moscou uma turnê mundial após seis anos de silêncio para apresentar seu último trabalho, o álbum "I look to you", anunciou nesta quarta-feira, 4, a promotora do concerto.

Whitney Houston, que recebeu seis Grammy na carreira, também se apresentará em 12 de dezembro no Palácio de São Petersburgo, para viajar depois ao Japão, Reino Unido e Alemanha, entre outros países. O cenário escolhido para o concerto na Rússia será o pavilhão Olimpiyskiy, que recebeu em maio o festival de Eurovision.

"Houston apresentará ao público russo o novo disco "I Look to you", que já está atingindo novos recordes de vendas no mercado fonográfico", assinalou a fonte à agência oficial RIA Novosti. "Os concertos que serão realizados na Rússia são uma nova oportunidade para Whitney", apontou.

Além das novas canções, Houston interpretará clássicos que a transformaram em uma das divas do soul como "I will always love you", "My love is your love" e " So emotional". "I look to you" é o sétimo disco da cantora americana desde a sua estreia em 1985. Em toda a carreira, já vendeu 140 milhões de CDs e DVDs.

Houston, que admitiu que seus problemas com as drogas quase acabaram com sua carreira, é apontada pelo Guiness como "a cantora que mais vendeu discos na história".