Whitest Boy Alive confirma show inédito no Brasil

A banda The Whitest Boy Alive confirmou nesta sexta-feira, 27, que se apresentará no Brasil pela primeira vez no dia 13 de dezembro, no Studio SP, casa de shows da rua Augusta, no centro de São Paulo. O grupo vem ao País para apresentar seus dois álbuns - "Dreams", de 2006, e "Rules", de 2009.

O quarteto é formado pelo vocalista e guitarrista norueguês Erlend Oye, do Kings of Convenience; o baixista alemão Marcin Oz, também conhecido como DJ Highfish; e os alemães Sebastian Maschat (bateria) e Daniel Nentwig (rhodes e crumar - sintetizador italiano).

As vendas começam a partir do dia 30 no próprio Studio SP ou nos postos de venda credenciados (lojas da rede Accessorize do Shopping Iguatemi e da rua Haddock Lobo). Os ingressos custam R$ 100.