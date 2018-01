Whitesnake vem ao Brasil para série de shows

Preparem os bolsos, David Coverdale está na estrada com sua banda Whitesnake e confirmou série de shows no Brasil. A trilha começa por Porto Alegre, em 20/9, e segue para São Paulo, em 22 e 23/9, Belo Horizonte, 25/9, Brasília, 28/9, Curitiba, 30/9, e encerra no Rio de Janeiro, em 2/10.

Comandada por David Coverdale, nos vocais, a banda tem ainda Reb Beach e Joel Hoekstra, guitarra, Michael Devin, baixo, Tommy Aldridge, bateria, Michele Luppi, teclados. O nome do show é The Greatest Hits Tour.

WHITESNAKE - THE GREATEST HITS TOUR

PORTO ALEGRE

Pepsi on Stage. Av. Severo Dulius, 1.995,

Dia 20 de setembro, 21h30

Ingressos: de R$ 140 a R$ 450

SÃO PAULO

Citibank Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955

Dias 22, 21h30, 23, 22h

Ingressos: de R$ 100 a R$ 600

BELO HORIZONTE

BH Hall. Av. Nossa Senhora do Carmo, 230

Dia 25/9, 20h

Ingressos: de R$ 125 a R$ 350

RIO DE JANEIRO

Metropolitan. Av. Ayrton Senna, 3.000

Dia 2/10, 20h

Ingressos: de R$ 105 a R$ 500