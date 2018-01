Whitesnake anuncia duas apresentações no Brasil em maio

O Whitesnake voltará ao Brasil para apresentar seu novo álbum, Good to Be Bad (2008), lançado após 10 anos de jejum. A banda estará no Rio de Janeiro em 7 de maio, em apresentação única no Citibank Hall, e depois segue para São Paulo, onde deve subir aos palcos do Credicard Hall em 9 de maio. Liderada pelo vocalista David Coverdale, o grupo ainda deve mostrar os fãs brasileiros seus sucessos, acumulados em mais de 30 anos de carreira. Ao lado do vocalista, Reb Beach (guitarra), Doug Aldrich (guitarra), Timothy Drury (teclados), Uriah Duffy (baixo) e Chris Frazier (bateria) devem tocar os clássicos Love Ain't No Stranger, Guilty Of Love, The Deeper The Love, Here are Going Again e as inéditas Summer Rain, Good To Be Bad, entre outras. Logo que saiu do Deep Purple, em 1976, Coverdale criou seu projeto solo e lançou o Whitesnake. Em 1978 sai o álbum de estréia do banda, Trouble, atingindo grande sucesso. Em 1994, o vocalista reformula o grupo e lança a primeira coletânea. A última passagem da banda no Brasil ocorreu em 2005. Serviço Local: Credicard Hall - Av. das Nações Unidas, 17.955 - Santo Amaro Telefones para informações: 6846-6010 Venda a grupos: 6846-6166 / 6232 Temporada: dia 09 de maio. Horário: sexta-feira, às 22h. Duração espetáculo: aproximadamente 1h30 Classificação etária: Não será permitida a entrada de menores de 14 anos; 14 anos e 15 anos: permitida a entrada (acompanhados dos pais ou responsáveis legais); 16 anos em diante: permitida a entrada (desacompanhados) Capacidade pista: 7000 lugares Abertura da casa: 1h30 antes do espetáculo Estacionamento: terceirizado - R$ 20,00 Acesso para deficientes Ar condicionado Preços Configuração: pista Camarotes Setor I R$300 Camarotes Setor II R$250 Em pé na platéia R$130 Na platéia superior R$100 a R$80 - Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário. Venda limitada na forma da Lei nº 11.355/93. Local de venda - Sem taxa de conveniência Credicard Hall - diariamente, das 12h às 20h - Av. das Nações Unidas, 17.955 - Santo Amaro Central Ticketmaster: por telefone, entrega em domicílio (taxas de conveniência e de entrega) - (11) 6846-6000 ou 0300 789 6846, das 9h às 21h - segunda a sábado. Pela Internet, no site da Ticketmaster.