White Stripes revelam detalhes sobre álbum <i>Icky</i> O White Stripes espera lançar seu sexto álbum longo, Icky Thump, ainda este ano, revelou o duo de rock de Detroit em seu site oficial. Será o primeiro álbum do duo desde Get Behind Me Satan, de 2005, segundo informa a revista Billboard. Não foi anunciada a data oficial do lançamento, mas os integrantes do duo, Jack e Meg White, escreveram: "Estamos fazendo o melhor que podemos (seja lá isso o que for) para lançar o álbum no menor prazo empresarialmente possível." Tendo deixado a gravadora agora extinta V2, o White Stripes assinou contrato com a Warner Bros. Os títulos provisórios de algumas das canções incluem I´m Slowly Turning Into You, Catch Hell Blues, Little Cream Soda e You Don´t Know What Love Is (You Just Do What You´re Told).