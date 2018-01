Weezer vai lançar em junho outro álbum com nome da banda NOVA YORK (Billboard) - O sexto álbum de estúdio do Weezer será o terceiro a levar o nome da banda, e vai ser lançado no dia 17 de junho pela Geffen Records, de acordo com o agente de publicidade da banda. "O disco é carnudo, ruidoso e melódico, como um bom disco do Weezer deve ser", disse o vocalista Rivers Cuomo no site da banda (www.weezer.com) Cuomo já descreveu as músicas novas, que foram co-produzidas por Rick Rubin, como "sombrias e bonitas" e "definitivamente mais sofisticadas e aventureiras. Você vai ouvir músicas bem longas... e estruturas não-tradicionais". O disco é sucessor de "Make believe", de 2005, que atingiu o segundo lugar na parada Billboard 200. Os outros discos que levam o nome da banda são de 1994 e 2001.