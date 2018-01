Banda Weezer lança single com Papa Francisco na capa

A banda norte-americana de rock alternativo Weezer lançou um novo single no último domingo, 25. Thank god for girls, do disco Everything will be alright in the end, de 2014, chamou a atenção, na verdade, por um detalhe bastante pertinente. A capa da música traz uma imagem do Papa Francisco cercado por admiradores, com cinco mulheres na primeira fila.

Na canção, o vocalista Rivers Cuomo agradece a Deus pelas meninas de Tennessee e Los Angeles. E continua: "No dia de seu acerto de contas/ É melhor você se curvar e orar/ Ela é tão grande, ela é tão forte/ Ela é tão enérgica em seus macacões suados/ Graças a Deus pelas meninas", diz a letra.