Waters traz <i>Dark Side Of The Moon</i> ao Brasil Roger Waters, que foi baixista, cantor e compositor do lendário e extinto grupo Pink Floyd, se apresentará no Brasil. Toca no dia 22 de março, em São Paulo (provavelmente no estádio do Morumbi), e no dia 24, no Rio de Janeiro (lugar a definir). As datas foram confirmadas pela empresa CIE Brasil. Waters traz o show The Dark Side of the Moon, baseado no álbum histórico do Pink Floyd de 1973 que bateu recordes inacreditáveis (vendeu 40 milhões de exemplares e ficou 1,5 mil semanas entre as mais tocadas da Billboard). Dizem que uma em cada 20 pessoas com idade em torno de 50 anos possui uma cópia do disco nos Estados Unidos. ?A longevidade foi uma surpresa para todos nós, eu acho?, disse Waters. O design da turnê é de Mark Fisher (arquiteto da turnê The Wall, do Floyd), e inclui bonecos gigantes, telões e som quadrafônico de 360 graus. O repertório mistura grandes sucessos e a segunda parte do show é "Dark Side of the Moon", o disco inteiro. Para o Bis estão previstas, entre outras, músicas da turnê The Wall. Segundo contou Roger Waters, a idéia de tocar o disco clássico, que é revisitado continuamente a cada nova geração, curiosamente veio da organização da Fórmula 1 na França. Alguém queria que o Pink Floyd tocasse o álbum, mas foi alertado de que isso seria impossível - a última vez que o grupo se reuniu foi para o Live 8, com intuito beneficente. Mal se falam. ?Então, eles me perguntaram se eu poderia fazer isso e eu pensei e pensei e disse: ?Hey, porque não? Que idéia bacana!??. Aí, o projeto foi crescendo e acabou resultando num show especial, que já foi mostrado no Rock in Rio Lisboa, no início deste ano, em Portugal. Veja abaixo o repertório que Waters vai mostrar no Brasil e sua banda de turnê: O Repertório Primeira parte: In the Flesh Mother Set the Controls for the Heart of the Sun Shine On You Crazy Diamond (Parts I - V) (abridged) Have a Cigar Wish You Were Here Southampton Dock The Fletcher Memorial Home Perfect Sense, Parts 1 and 2 Leaving Beirut Sheep Segunda parte: The Dark Side of the Moon Speak to Me Breathe On the Run Time Breathe (Reprise) The Great Gig in the Sky Money Us and Them Any Colour You Like Brain Damage Eclipse Bis The Happiest Days of Our Lives Another Brick in the Wall, Part II Vera Bring the Boys Back Home Comfortably Numb A Banda: Andy Fairweather Low - Guitar Snowy White - Guitar Dave Kilminster - Guitar and Vocals Graham Broad - Drums Jon Carin - Keyboards Harry Waters - Hammond Ian Ritchie - Saxophone Katie Kissoon, PP Arnold e Carol Kenyon - Background Vocals