Wando está internado em estado gravíssimo

SÃO PAULO - O cantor Wando, de 66 anos, está internado na unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Biocor, em Nova Lima região metropolitana de Belo Horizonte, e seu estado de saúde é gravíssimo, após passar por uma cirurgia cardíaca, segundo informações do hospital.

Segundo boletim do hospital, o cantor deu entrada no hospital na última sexta-feira, 27, com problemas cardíacos, e foi submetido a uma angioplastia coronariana. O cantor está sob efeitos de sedativos e respira com auxilio de aparelhos. Não há previsão de alta.

A carreira de cantor de Wando começou em 1969 e o sucesso veio em 1973. Seu maior sucesso é Fogo e Paixão, lançado no álbum Vulgar e Comum É Não Morrer, 1985.