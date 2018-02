Walter Wolfman Washington, lenda de New Orleans, virá ao País em agosto

O guitarrista e cantor Walter Wolfman Washington é rei nas casas de shows de New Orleans. Sua voz é grave e rouca, seus dedos são duros mas precisos e sua cabeça é sempre adornada com uma cobertura vermelha. Na noite de ontem, quando terminou a primeira entrada em uma disputada casa de shows da Frenchman Sreet, uma das principais ruas noturnas da cidade, ao lado do também movimentado French Quarter, o quarteirão francês, Wolfman recebeu um brasileiro em seu camarim com um contrato em mãos. Edgar Radesca, dono da casa de shows Bourbon Street, de São Paulo, saiu comemorando. Vai, enfim, levá-lo para apresentações em agosto, no Brasil. As datas ainda não foram confirmadas, mas o contrato está assinado.

::: Cultura Estadão nas redes sociais :::

:: Facebook ::

:: Twitter ::

Wolfman faz um show generoso, longo e conhecido por deixar as plateias em êxtase. Sua carreira começou no início dos anos 60, quando formou a All Fools Band para se apresentar na noite de New Orleans. Na década seguinte tocou com Johnny Adams até formar seu próprio grupo, o Roadmasters. A plateia do show que fez na Frenchman aparentemente era formada por turistas, mas que se comportavam como se conhecessem suas músicas, uma mistura de soul, rock e funk muito de Marvin Gaye.